أمير عبد اللهيان: نسعى للحصول على ضمانات حقيقية من الغرب

وصرح أمير عبد اللهيان للصحفيين ، اليوم السبت، ان الرفع الجزئي الحقيقي للحظر هو ما يترجم حسن النوايا الذي تتحدث عنه أميركا، مؤكدا ان ما يحدث حاليا جيد ولكنه ليس كافيا ويجب أن نشهد خطوات عملية على أرض الواقع.

وأضاف وزير الخارجية تعليقاً على القرار الأميركي بإعادة العمل بإعفاءات العقوبات: ما يسعى إليه الفريق المفاوض الإيراني هو اخذ الضمانات على كافة المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية، مشيرا الى ان الوفد الايراني في فيينا سيتابع أخذ ضمانات ملموسة من الأطراف الغربية تعكس التزامها بتعهداتها بناءً على اتفاق فيينا.

وتابع امير عبد اللهيان: أبلغنا واشنطن عبر وسطاء أن عليها أن تثبت حسن نيتها بشكل عملي، مشيراً إلى أن ما يحدث على الورق جيد لكنه ليس كافياً وعلى الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل عملي وملموس لتثبت حسن نيتها.

وكان الرئيس الإيراني، اية الله إبراهيم رئيسي، اكد في وقت سابق إن إيران أبدت إرادتها وجديتها في التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، مشيراً إلى أن الجهود، التي ينبغي للطرف المقابل أن يبذلها في هذا السياق، يجب أن تشمل إلغاء الحظر والتحقق منه، ومنح الضمانات في هذا الشأن.

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