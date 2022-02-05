برلماني ايراني: لا يمكن الوثوق بامريكا

واشار مشكيني في مقابلة لمراسل إرنا اليوم السبت، إلى عدم إصدار تأشيرات دخول للمصارعين الايرانيين من قبل الولايات المتحدة الامريكية و قال: ان امریکا كانت ولازالت تضمر العداء لايران منذ الثورة الإسلامية واستغلت كل فرصة لتوجيه ضربة للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وصرح مشكيني أن الموقف الأمريكي من الرياضيين الإيرانيين ليس مستغربا لأن من وجهة النظر الامريكي ان الرياضة ليست منفصلة عن السياسة ومن هذا المنطلق تسعى وراء اتخاذ إجراءات ضد إيران في كل قطاع.

وعما يكون سلوك الأمريكيين تجاه فريق المصارعة الوطني الإيراني سيؤثر على محادثات فيينا، اجاب مشكيني: ان الولايات المتحدة تعتمد سلوکا مزدوجا حيث انها تعمل على اجراء محادثات فورية مع إيران من جهة، و من جهة اخرى تمتنع عن اصدار تأشيرة لفريق المصارعة الايراني مؤكدا ان السلوك الامريكي هذا يكشف انه لا يمكن الوثوق بها.

وكان من المقرر أن تقام المباراة الودية بين فريقي المصارعة الحرة الوطنية الإيرانية والولايات المتحدة في 12 شباط/ فبراير، في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس. لكن نظرا لعدم إصدار تأشيرات دخول لـ 6 أعضاء من منتخب المصارعة الإيراني، تم إلغاء المشاركة في هذه المباراة الودية.

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