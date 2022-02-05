٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٣٢ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84639376
٠ Persons

سمات

وزارة الصحة : 64 وفاة جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة : 64 وفاة جديدة بكورونا في ايران

طهران / 5 شباط / فبراير / ارنا – اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن 64 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء الى 132 الفا و745حالة.

واشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم السبت حول اخر حصيلة لتفشي مرض كورونا داخل البلاد، اشارت الى 23 الفا و130 اصابات جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الجمعة لغاية اليوم السبت، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و543 الفا و837 شخصا.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و138 الفا و692 شخصا من بين المصابين بفيرويس كورونا في ايران.  

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، لفت البيان الى توزيع ما يبلغ 134 مليونا و804 الاف و696  جرعة (الاولى والثانية والثالثة) من اللقالحات المضادة لفيروس كورنا على صعيد البلاد لحد اليوم.

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha