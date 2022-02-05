وزارة الصحة : 64 وفاة جديدة بكورونا في ايران

واشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم السبت حول اخر حصيلة لتفشي مرض كورونا داخل البلاد، اشارت الى 23 الفا و130 اصابات جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الجمعة لغاية اليوم السبت، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و543 الفا و837 شخصا.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و138 الفا و692 شخصا من بين المصابين بفيرويس كورونا في ايران.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، لفت البيان الى توزيع ما يبلغ 134 مليونا و804 الاف و696 جرعة (الاولى والثانية والثالثة) من اللقالحات المضادة لفيروس كورنا على صعيد البلاد لحد اليوم.

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