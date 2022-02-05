ضبط أكثر من طن من المخدرات خلال عمليتين في سيستان وبلوجستان

واضاف العميد كودرزي اليوم السبت، أن حرس الحدود في مدينة سراوان، قاموا برصد أنشطة عصابة لتهريب المخدرات إلى داخل البلاد من منطقة جالق الحدودية بمدينة سراوان، وعلى الفور، توجهت وحدة من قوات الحدود إلى المنطقة بكامل معداتها ونصبت كمينا لتشديد التغطية على المنطقة.

وأضاف: تمكن أبطال فوج سراوان الحدودي بتوجيه عملياتي ودعم استخباراتي من المحافظة ، من تحديد حركة تهريب محتملة للمهربين ومن خلال تنفيذ خطة احتواء في المنطقة المحمية وقاموا بضبط وإغلاق طرق مرور المهربين ، ونجحوا في القاء القبض عليهم وضبطوا 629 كلغ و 40 غراماً من المخدرات.

وأعلن العميد كودرزي عن عملية ناجحة أخرى وضبط 654 كلغ من المخدرات في جابهار.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران اكتشفت 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

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