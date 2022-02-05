ايران واحدة من بين 10 دول تمتلك محطات الطاقة الحرارية في العالم 

وبحسب تقارير وزارة الطاقة الايرانية، تبلع السعة الانتاجية لدى جميع محطات الطاقة على صعيد العالم، 7 الاف و320 جيجاوات؛ ومن اجمالي ذلك تبلغ حصة المحطات الحرارية، بما يشمل محطات البخار والغاز والدورة التركيبة في العالم، 58 بالمئة بواقع 4 الاف و284 جيجاوات.

وتعد كل من الصين وامريكا والهند واليابان وروسيا والمانيا وكوريا الجنوبية والسعودية وايران واندونيسيا، حسب الترتيب، الدول العشر التي تمتلك المحطات الحرارية لانتاج الطاقة على مستوى العالم.

علما بان السعة الانتاجية لدى محطات الطاقة في ايران (الحرارية والطاقات المتجددة والنووية والكهرومائية والتوليد المتوزع والديزل)، تجاوزت حد 86 الف ميغاواط، ومن اجمالي هذا العدد 69 الف ميغاواط يعود الى المحطات الحرارية التي تنتج 92 بالمئة من مجموع الطقة الكهربائية في البلاد.

انتهى ** ح ع