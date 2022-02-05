دراسة السماح للشركات الافغانية باصدار تاشيرات سياحية الى ايران

وكتبت السفارة في تغريدة على موقع تويتر اليوم السبت، انها ستعلن لاحقا عن قرارها النهائي في هذا الخصوص.

يذكر ان المواطنين الافغان يرغبون في زيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لاغراض عديدة، ومنها السياحة والعلاج والعمل؛ وبناء على ذلك تتولى السفارة الايرانية في كابول والقنصليات التابعة في سائر المدن والولايات الافغانية، مهام اصدار تاشيرات الدخول لهم.

وفي الصعيد نفسه، تشير التقارير الرسمية بان السفارة والقنصليات التابعة للجمهورية الاسلامية في افغانستان، تقوم باصدار 1000 تاشيرة دخول يوميا لرعايا هذا البلد.

وبناء على هذا التطور (الايجابي)، تدرس سفارة الجمهورية الاسلامية موضوع السماح للشركات الافغانية باصدار تاشيرات الدخول للمواطنين الافغان لزيارة الجمهورية الاسلامية.

انتهى ** ح ع

