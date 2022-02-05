امیرعبداللهیان: مفاوضات فيينا شهدت تطورات ايجابية لكنها مازالت لا تلبي توقعاتنا

وخلال هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء السبت شكر امير عبداللهيان، جوزيب بوريل وإنريكي مورا والاتحاد الأوروبي على جهودهم لتنسيق المفاوضات، قائلاً: منذ المفاوضات السابقة حدثت بعض التطورات الإيجابية فيها لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا.

وقال: نحن نبحث عن اتفاق جيد بعزم وصراحة، لكننا وبنفس الصراحة والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية.

واضاف وزير الخارجية الايراني: للأسف ، لم يلب الاتفاق النووي في السنوات الاخيرة مصالح ايران الاقتصادية وسنتوصل الى اتفاق جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية بطريقة مستدامة وموثوقة.

وأكد أمير عبد اللهيان ان إيران مصممة على التوصل إلى اتفاق جيد وفي هذا السياق ستكون على اتصال مستمر ووثيق مع الاتحاد الأوروبي بصفتها منسق الاتفاق النووي.

من جانبه اعتبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ان مفاوضات فيينا تمر الآن بمنعطف مهم وقال: من المتوقع أن تأتي جميع الأطراف إلى فيينا بأجندة واضحة ومن أجل التوصل إلى اتفاق والاستعداد لاتخاذ قرارات سياسية.

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