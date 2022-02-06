٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١:٠٥ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84640420
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رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي:

أوروبا تماطل في مفاوضات فيينا

أوروبا تماطل في مفاوضات فيينا

طهران / 6 شباط/فبراير/ارنا-قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي تعليقا على المفاوضات التي جرت في فيينا، ان اوروبا تماطل في المفاوضات.

وقال روحيد جلال زاده إن الأوروبيين يماطلون في المفاوضات وما يهمهم هو مصالحهم مؤكدا ليست هناك حاجة للتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية.

وقال ممثل أهالي أورمية في مجلس الشورى الإسلامي إن "سلوك الصين وروسيا في المفاوضات الأخيرة أكثر إيجابيا من ذي قبل. وتلتزم الجمهورية الإسلامية  الايرانية بالاتفاق النووي وتعتقد أنه على  الطرف الآخر أن يلتزم بالاتفاق النووي ايضا.

واضاف إذا تم التوصل إلى اتفاق في الجولة القادمة من المفاوضات، فستعود إيران أيضا إلى التزاماتها ملفتا ان إيران غير راضية عن أقل أو أكثر من الاتفاق النووي.
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