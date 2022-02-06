رئيس ونواب مجلس الشورى يجددون العهد مع مبادئ مؤسس الثورة الاسلامية

واقيمت هذه المراسم في مرقد الامام الخميني وفقا للبروتوكولات الصحية بحضور رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف واعضاء البرلمان.

وكان في استقبال قاليباف ونواب البرلمان عند وصولهم إلى مرقد الامام الخميني (رض)، حفيد الامام الراحل سادن ضريح الإمام الخميني (رض) حجة الإسلام حسن الخميني، حيث قرأ قاليباف والوفد المرافق له الفاتحة على روح مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية ووضعوا إكليلا من الزهور على ضريح الإمام الراحل.

واكد حجة الاسلام حسن الخميني خلال المراسم على ضرورة شجاعة المسؤولین في اتخاذ القرارات، واستخدام كل الأفكار والتكاتف، مشيرا الى تأكيد الإمام الخميني (ره) وقائد الثورة الاسلامية اية الله الخامنئي على الاعتماد على الطاقات الوطنية.

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