ضبط قرابة طن ونصف الطن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

وقال العميد أحمد طاهري اليوم الاحد في تصريح لمراسل وكالة ارنا، إن قوات شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوجستان رصدت بدعم استخباراتي من قوى الامن الداخلي تحركات اعضاء عصابة لتهريب المخدرات كانت تنوي نقل شحنات كبيرة من المخدرات من مدينة نيكشهر الى المناطق المركزية للبلاد.

وأضاف: ان ضباط شرطة مكافحة المخدرات في نيكشهر قاموا بدعم فني واستخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة، بمراقبة تحركات أفراد العصابة والقبض عليهم.

واكد ان في هذه العملية تمكنت الشرطة من ضبط طن و591 كغم من أنواع المخدرات الى جانب كميات من الاسلحة.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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