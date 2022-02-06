وزير الداخلية : الفرص متوفرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين ايران وباكستان

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاحد، بين "وحيدي" والسفير الباكستاني في طهران "رحيم حيات قريشي".

ودعا وزير الداخلية الى تطوير الاسواق الحدودية والتبادل التجاري لايجاء ارضيات مناسبة في سياق رفع مستوى التعاون الثنائي الشامل؛ متطلعا الى اتخاذ خطوات مشتركة من قبل المسؤولين الايرانيين والباكستانيين في هذا الاطار.

كما لفت الى اهمية التعاون بين طهران واسلام اباد ازاء القضايا الاقتصادية البنوية مثل الطاقة وتجارة الترانزيت؛ مصرحا ان البلدين عازمان على توسيع العلاقات بينهما في جميع المجالات؛ مما يلزم اجراء مباحثات مشتركة بهدف رفع العقبات الاحتمالية في هذا الاطار.

ودعا وزير الداخلية الى ترسيخ التعاون بين مينائي غواتر الايراني (شرق) وغوادر الباكستاني، وارساء البنى التحتية اللازمة في هذا السياق.

وتطرق "وحيدي" الى قضية النازحين الافغان، الذي وصفها "هاجسا مشتركا" بين الدول الثلاث ايران وافغانستان وباكستان، مؤكدا على تظافر الجهود لتوفير ظروف مواتية للحد من حجم الضحايا بين هؤلاء المهاجرين.

الى ذلك، اعلن السفير الباكستاني ان بلاده وضعت خططا مناسبة لتوسيع الاسواق الحدودية وزيادة التعامل بين البلدين في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما التجارية منها.

ولفت "قريشي" في لقائه وزير الداخلية اليوم، الى فرص الارتقاء بحجم صادرات الغاز والكهرباء الايراني مع باكستان الى مستوى مطلوب.

وفيما اعرب عن ترحيبه لمقترح الجانب الايراني بشأن التعاون بين مينائي البلدين، دعا السفير الباكستاني في طهران الى عقد اتفاقية التوامة بين مينائي غواتر وغوادر؛ مؤكدا ان ذلك سيعود بالمنفعة الاقتصادية والتجارية الى جميع دول المنطقة.

انتهى ** ح ع

