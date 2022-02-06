٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١١:٤٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84641371
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قائد الامن الداخلي الايراني: الامن والاستقرار في المجتمع اليوم تحققا بدماء الشهداء

قائد الامن الداخلي الايراني: الامن والاستقرار في المجتمع اليوم تحققا بدماء الشهداء

طهران / 6 شباط/فبراير/ارنا- اكد قائد قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد حسين اشتري بان الامن والاستقرار المستتبين اليوم في اوساط المجتمع يعود الفضل فيهما لدماء الشهداء.

ولدى زيارته التفقدية لمنزل، علي اكبر رنجبر، أحد ضباط الشرطة الذي استشهد مؤخرا، قال العميد اشتري: ان زملاءنا يبذلون جهودهم في مختلف انحاء البلاد من اجل تعزيز الامن والاستقرار اللذين تحققا بدماء الشهداء.

واضاف: ان الامن والاستقرار في اوساط المجتمع يسودان اليوم بفضل دماء الشهداء الاعزاء بمن فيهم الشهيد رنجبر وأن هذا لفخر ان يضحي الانسان بروحه من اجل امن الشعب.

وشدد العميد اشتري على عزم قوى الامن الداخلي على التصدي للمخلين بالنظام والأمن العام، وعدم السماح بضياع دماء الشهداء والاخلال بأمن البلاد.

انتهى ** 2342

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