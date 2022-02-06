قائد الامن الداخلي الايراني: الامن والاستقرار في المجتمع اليوم تحققا بدماء الشهداء

ولدى زيارته التفقدية لمنزل، علي اكبر رنجبر، أحد ضباط الشرطة الذي استشهد مؤخرا، قال العميد اشتري: ان زملاءنا يبذلون جهودهم في مختلف انحاء البلاد من اجل تعزيز الامن والاستقرار اللذين تحققا بدماء الشهداء.

واضاف: ان الامن والاستقرار في اوساط المجتمع يسودان اليوم بفضل دماء الشهداء الاعزاء بمن فيهم الشهيد رنجبر وأن هذا لفخر ان يضحي الانسان بروحه من اجل امن الشعب.

وشدد العميد اشتري على عزم قوى الامن الداخلي على التصدي للمخلين بالنظام والأمن العام، وعدم السماح بضياع دماء الشهداء والاخلال بأمن البلاد.

انتهى ** 2342