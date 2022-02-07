شمخانی: الاتقاق الذي لا يتم فيه الغاء الضغوط القصوى لا يمكن ان يكون مبدأ لاتفاق جيد

وکتب شمخانی فی تغریدة له على صفحته في موقع توييتر ان الاتفاق الذي لا يضمن الغاء العقوبات المتمثلة في ممارسة الضغوط القصوى، سيؤثر على اقتصاد البلاد ولايمكن أن يكون اساسا لإتفاق جيد.

وبشأن استمرار الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا، كتب شمخاني انه تم تحديد جدول اعمال الفريق المفاوض الايراني بشكل دقيق لمواصلة الجولة الثامنة.

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