محلل إسباني: ثقافة المقاومة هي سبب انتصار الثورة الإسلامية في ايران

وقال باز في تصریح لمراسل وکالة ارنا، ان التحدي الذي تواجهه إيران هو تكييف الثورة بمرور الوقت مع الحداثة، دون أن تفقد طبيعتها.

واضاف: لطالما تعرضت الثورة الإسلامية الإيرانية لضغوط خارجية على مدار الخمسين عامًا الماضية، من ضمنها حرب الثماني سنوات من قبل نظام صدام البائد والعقوبات الاقتصادية، فضلاً عن المساعي الإسرائيلية لعزل إيران في المجتمع الدولي والأعمال الإرهابية التي تعرضت لها ايران.

واعتبر باز اسباب استمرار الثورة الإسلامية بعد هذه الاختبارات الصعبة، هي حب الوطن لدى الشعب الإيراني وثقافة المقاومة التي دفعت الإيرانيين إلى عدم الاستسلام.

وأوضح الخبير الإسباني، إن الولايات المتحدة بذلت قصارى جهدها لمنع ولادة الثورة الايرانية وتطورها، لكنها فشلت، معتبرا ان هدف الولايات المتحدة في المنطقة هو الدفاع عن مصالح النظام الصهيوني، ولذلك تعتبر إيران أكبر عدوة لها لأنها تعارض خططها في الشرق الأوسط.

وتابع: ان تأميم إيران مواردها الطبيعية، منع الغرب من استغلالها، مضیفا ان الغربيين لا يريدون لإيران أو أي دولة أخرى أن تتحكم في مصيرها بحرية، لكن إيران نجحت واصبحت دولة مستقلة.

واعتبر باز الثورة الإسلامية الإيرانية أهم تطور سياسي في القرن العشرين في الشرق الأوسط وقال انها هيات الفرصة لايران لنيل الاستقلال عن معسكر الغرب وحولت ايران الى رقم صعب في المنطقة حيث بقيت صامدة امام كل مساعي العدو الرامية الى انعدام امنها واستقرارها.

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