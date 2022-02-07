مسؤول ديني روسي يشيد بمقاومة إيران لتحديات العالم المعاصر

وصرح أشيروف لمراسل (إرنا) في موسكو اليوم الاثنين أن الثورة الإسلامية الإيرانية أثبتت أن لديها القدرة الكاملة على مواجهة التحديات المعاصرة.

وتابع مدير مجلس مفتي روسيا الذي سافر إلى إيران عدة مرات للمشاركة في مؤتمرات سياسية ودولية بان إيران ، باتباع مبادئ الاقتصاد المقاوم، أظهرت للعالم أنها تستطيع الوقوف أمام الولايات المتحدة باعتبارها أقوى دولة ومعارضة سياساتها.

وأضاف ان "التحدي الأكبر الذي تواجهه إيران هو العقوبات الأمريكية وحلفائها ، التي فرضت على إيران منذ أكثر من 4 عقود ، و لكن الجمهورية الإسلامية الايرانية قد تعلمت طرقًا لمواجهة هذه القيود التي يفرضها الغرب.

واكد مدير مجلس مفتي روسيا: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تحكمها في الواقع ديمقراطية دينية وهي حكومة ذات مؤشرات ديمقراطية وفي نفس الوقت إسلامية بالكامل".

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