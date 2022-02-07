رئيسي : صدى الثورة الاسلامية في ايران بلغ مسامع العالم اجمع

"اية الله رئيسي" ادلى بهذا التصريح، اليوم الاثنين، خلال "اول ملتقى مشترك، للمنتسيبين الى اجهزة الامن بالحرس الثوري وقوى الامن الداخلي و وزارة الامن".

واضاف رئيسي، ان اعداء الثورة الاسلامية استهدفوا طاقات البلاد وهددوا بفرض الحصار والحظر على الشعب الايراني منذ انتصار الثورة؛ مبينا ان هؤلاء الاعداء لجأوا اليوم الى اساليب حديثة وشيطانية وقد سخروا العلم والتقنية في سياق عدائهم الدفين ضد شعبنا.

وتابع، ان العدو يعرف جيدا بانه يعجز عن المساس بالثورة الاسلامية، وبذلك فقد لجأ الى مخططات حرف مسار الثورة وايقاف مسيرتها التقدمية.

واستطرد رئيس الجمهورية : هناك الكثير الذين لم يتوقعوا انتصار الثورة الاسلامية، لكن الامام الخميني (رض) وقف بوجه كافة التحديات واستطاع بدعم الشعب الايراني ان يرسخ اسس هذه الثورة العظيمة وينتصر بها.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، حذر اية الله رئيسي من اتساع نطاق التهريب والفساد الاقتصادي؛ داعيا الجهات الامنية الى تظافر الجهود فيما بينها لاقتلاع جذور هذه الظاهرة السيئة من البلاد.

انتهى ** ح ع