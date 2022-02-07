وزير الخارجية يستقبل سفيري فلسطين وكوبا الجديدين في طهران

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان السفيرة الفلسطينية الجديدة السيدة "سلام زواوي" التقت وزير الخارجية اليوم الاثنين، لتقديم نسخة من اوراق اعتمادها في بداية مهامها الدبلوماسية لدى الجمهورية الاسلامية.

من جانب اخر، استقبل امير عبداللهيان اليوم ايضا، السفير الكوبي الجديد لدى ايران "البرتو غونزالس كاسالس" وتسلم نسخة من اوراق اعتماده.

كما التقى السفير السويسري في طهران "كريستين ديديه دوسي" مساء اليوم الاثنين ايضا، وزير الخارجية الايرانية بمناسبة انتهاء مهام عملة في البلاد.

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