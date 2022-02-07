ايران وفنلندا تتفقان على الغاء ضرائب القيمة المضافة بين البلدين

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين في طهران، بين وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني "سيد احسان خاندوزي" و وزير خارجية فنلندا "بيكا هافيسو".

وفي تصريحه خلال مراسم توقع الاتفاق، اعتبر "خاندوزي" التعاون التجاري بين ايران وفنلندا لم يبلغ المستوى المطلوب بعد؛ متطلعا بان يشكل "اتفاق عدم استقطاع قيمة الضريبة المضاعفة"، خطوة باتجاه عودة التعاون الثنائي الى ما كان عليه سابقا او اكثر من ذلك.

وقال وزير الاقتصاد الايراني: ان الدول الإسكندنافية لطالما قامت بدور مساند لجهود ارساء السلام والدفاع عن حقوق الانسان؛ معربا عن امله عقب الاتفاق المبرم اليوم والارادة السياسية التي يتحلى بها قادة ايران وفنلندا، في استئناف التعامل الثنائي لاستيراد الدواء من هذا البلد.

الى ذلك، اشار "هافيستو" الى زيارة وفد اقتصادي فنلندي خلال السنوات الاخيرة الى ايران، مصرحا : ان هذه اللقاءات تدل على رغبة وارادة المسؤولين ورجال الاعمال الفنلنديين في تطوير التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الاسلامية.

يذكر ان ايران وقعت، لحد اليوم، 51 اتفاقا في مجال الغاء قيمة الضرائب المضافة مع سائر دول العالم.

انتهى ** ح ع