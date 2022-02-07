أمير عبداللهيان: التوصل لاتفاق في فيينا بحاجة لاتخاذ قرارات مهمة من قبل الغرب خاصة أميركا

جاء ذلك خلال استقبال امير عبداللهيان لنظيره الفنلندي ابكا هافيستو الذي وصل صباح الاثنين الى طهران، تباحث الجانبان بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزيران وجود فرص وطاقات اقتصادية وتجارية كبيرة لدى البلدين، ولفتا الى أنهما يترقبان زيادة ملموسة بالتعاون في هذه المجالات، وبناء عليه أكدا بشكل خاص على تفعيل الطاقات والفرص الهامة في مجالات النقل والشحن والزراعة والتقنية وصناعة الادوية وإدارة الغابات والاخشاب والورق والبيئة وإدارة الموارد المائية والتبادل العلمي.

وفي جانب آخر من محادثاتهما، أكد وزيرا خارجية ايران وفنلندا على تضافر الجهود بين البلدين بشأن إدارة التداعيات الناجمة عن التطورات في افغانستان في مجالات احتواء اللاجئين ومكافحة تهريب المخدرات وكذلك مكافحة الارهاب، حيث أكد الجانبان على ضرورة دعم تشكيل حكومة شاملة في افغانستان بشكل يؤدي الى الاستقرار الداخلي فيه واستتباب الامن في المنطقة.

كما تبادل امير عبداللهيان وهافيستو وجهات النظر بشأن آخر التطورات في مفاوضات فيينا، وأكدا ضرورة أن تكون المفاوضات مثمرة بشكل يؤدي الى عودة جميع الاطراف الى التنفيذ الكامل لالتزاماتهما المدرجة في الاتفاق النووي.

وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية الايراني على الفشل التام لسياسة الضغوط القصوى التي مارستها الادارات الاميركية المتعاقبة، وانتقد عدم وجود ردود الفعل العملية من قبل الدول الاوروبية الثلاثة تجاه هذه السياسة اللاإنسانية، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبناء على مصالحها الوطنية، ستواصل مشاركتها في هذه المفاوضات بعزم جاد من اجل التوصل الى اتفاق جيد، الا ان التوصل الى اتفاق بحاجة الى اتخاذ قرارات مهمة من قبل الاطراف الغربية خاصة أميركا.

ومن المقرر ان تستأنف مفاوضات الجولة الثامنة في فيينا يوم الثلاثاء من اجل رفع الحظر عن ايران، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الايراني سعيد خطيب زادة أن الوفد الايراني المفاوض سيتوجه الى فيينا لهذا الغرض.

كما بحث وزيرا الخارجية الايراني والفنلندي بشان بعض التطورات الاقليمية والدولية الاخرى، بما فيها الوضع والتطورات في سوريا واليمن واوكرانيا.

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