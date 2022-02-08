شمخاني: مسار المفاوضات لن يكون سالكا إذا لم تتوقف واشنطن عن أوهامها

وکتب الادميرال شمخانی في تغریدة على " تويتر" اليوم الثلاثاء: "سعت الإدارة الأمريكية الحالية حتى الآن من خلال مواصلتها سياسة الضغوط القصوى الترامبية الى تحقيق الأهداف التي فشلت في تحقيقها تلك الادارة عبر التنمر، وذلك عن طريق تقديم وعود خاوية وغير مدعومة".

واضاف شمخاني : "طريق المفاوضات لن يكون سالكا بدون أن تحرر واشنطن نفسها من أوهامها الراهنة".

وغادر كبير المفاوضين الايرانيين "علي باقري كني" صباح اليوم الثلاثاء طهران متوجها الى فيينا لمواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1حول الغاء الحظر عن ايران حيث سيجتمع اليوم مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا".

وكانت الاطراف المشاركة في مفاوضات فيينا قررت تعليق المفاوضات لعدة ايام لاجراء مشاورات مع عواصمها.

هذا وكان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده اعلن امس الاثنين ان ايران تتوقع ان تقوم الاطراف الاخری سيما واشنطن باتخاذ قرارات لازمة وضرورية.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الايرانية أنه كلما كان الطرف الآخر أكثر جدية في رفع الحظر سيكون الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي أقصر.

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