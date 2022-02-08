٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١١:٣٤ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84643118
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سياسي افغاني: القيادة الحكيمة للامام الخميني(ره) لعبت دورًا مهمًا في انتصار الثورة الاسلامية

سياسي افغاني: القيادة الحكيمة للامام الخميني(ره) لعبت دورًا مهمًا في انتصار الثورة الاسلامية

طهران / 8 شباط /فبراير/ ارنا- قال الامين العام لحزب النهضة الاسلامية في افغانستان "مولوي محمد مختار مفلح"، إن قيادة مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (ره) لعبت دورًا مهمًا في انتصار الثورة الإسلامية وحیویتها.

وقال مفلح بمناسبة الذكري الـ 43 لإنتصار الثورة الاسلامية في مقابلة مع مراسل ارنا، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الإيراني تمكن بقيادة الإمام الخميني (ره) من هزيمة النظام الملكي البائد ونيل الاستقلال والحرية.
وأشار مفلح إلى مساعی الاستکبار العالمي الرامیة لهزيمة الثورة الإسلامية وحياكة المؤمرات لتحقيق هذا الغرض مضيفا أن الشعب الإيراني تمکن من احباط كافة المؤامرات بفضل حكمة قيادته.

ولفت إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وقال ان العقوبات و رغم أنها خلقت مشاكل لايران إلا انها لا تثنى إرادة الشعب الايراني للدفاع عن الثورة الاسلامية.

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