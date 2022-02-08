سياسي افغاني: القيادة الحكيمة للامام الخميني(ره) لعبت دورًا مهمًا في انتصار الثورة الاسلامية

وقال مفلح بمناسبة الذكري الـ 43 لإنتصار الثورة الاسلامية في مقابلة مع مراسل ارنا، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الإيراني تمكن بقيادة الإمام الخميني (ره) من هزيمة النظام الملكي البائد ونيل الاستقلال والحرية.

وأشار مفلح إلى مساعی الاستکبار العالمي الرامیة لهزيمة الثورة الإسلامية وحياكة المؤمرات لتحقيق هذا الغرض مضيفا أن الشعب الإيراني تمکن من احباط كافة المؤامرات بفضل حكمة قيادته.

ولفت إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وقال ان العقوبات و رغم أنها خلقت مشاكل لايران إلا انها لا تثنى إرادة الشعب الايراني للدفاع عن الثورة الاسلامية.

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