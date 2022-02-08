إيران العاشرة عالميا في انتاج الصلب

واضاف جعفري اليوم الثلاثاء في المعرض الوطني الإيراني الثالث للصلب في طهران: ان أكثر من 5.2 مليار دولار من منتجات الصلب والصلب الخام الايرانية ارسلت إلى أسواق التصدير.

وصرح مساعد وزير الصناعة بان حاليا يتم إنتاج أكثر من 30 مليون طن من سبائك الصلب، بالإضافة إلى 22 مليون طن من منتجات الصلب و 100 مليون طن من خام الحديد في البلاد سنويا.

وقال إن توطين صناعة الصلب في البلاد ومواكبتها تطورات التكنولوجيا الحديثة وزيادة القدرة على التوفير هي من الاحتياجات الرئيسية ويجب حلها بشكل جادة.

واقيم المعرض الوطني الإيراني الثالث للصلب بحضور كبار المسؤولين الوطنيين ومنتجي الحديد والصلب في البلاد اليوم الثلاثاء في فندق المبيك في طهران.

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