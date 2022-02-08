٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٢:٣٩ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84643248
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مسؤول: ايران وعمان تتطلعان لتوقيع وثائق التعاون المشترك

مسؤول: ايران وعمان تتطلعان لتوقيع وثائق التعاون المشترك

طهران / 8 شباط/فبراير/ارنا- اعلن مدير عام الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية "فرزاد بيلتن"، عن توصل اعضاء اللجنة الايرانية- العمانية المشتركة الى تفاهمات للتعاون المشترك في مختلف المجالات مضيفا انه من المتوقع ان يتمخض لقاء اليوم عن توقيع وثائق للتعاون المشترك.

وينعقد الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و سلطنة عمان في مسقط يومي 8 و 9 فبراير برئاسة وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني ووزير الصناعة والتجارة وتنمية الاستثمار العماني.

واجرى الجانبان خلال اجتماع اليوم محادثات حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والبنوك والنقل والطاقة والصحة والعلاج والزراعة.
وتوقع بيلتن التوقيع على العديد من وثائق التعاون المشترك بين ايران وسلطنة عمان.
ويرافق وزير الصناعة وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين وناشطي القطاع الخاص الايراني.
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