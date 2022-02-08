الخارجية الروسية : لافروف وامير عبداللهيان يؤكدان على تنفيذ كامل الاتفاق النووي

ونقل مراسل "ارنا" في موسكو عن الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء : ان لافروف وامير عبداللهيان تباحثا في هذا الاتصال حول القضايا المتعلقة بالمفاوضات الجارية في فيينا مع التاكيد على اعادة الاتفاق النووي الى صورته الاولى في اقرب وقت ممكن.

واضاف البيان، ان الوزيرين استعرضا القضايا الراهنة في المنطقة وايضا النتائج المترتبة على الزيارة الناجحة لرئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" لموسكو، كما اكدا على توسيع العلاقات بين ايران وروسيا في كافة المجالات وبناء على اتفاق قادة البلدين.

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