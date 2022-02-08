باقري كني يجري مباحثات بفيينا مع رئيس الفريق الصيني المفاوض

و وصل "باقري كني"، فجر اليوم الى عاصمة النمسا، لاستئناف الجولة الثامنة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 مع التركيز على الغاء الحظر الظالم.

وفي اول لقاء له بفندق كوبورغ الثلاثاء، تباحث رئيس الفريق الايراني المفاوض مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا"، كما التقى رئيس الوفد الروسي المفاوض "ميخائيل اوليانوف".

وبدات الجولة الثامنة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 مع التركيز على الغاء الحظر الظالم، في 27 كانون الاول 2021؛ وكانت الوفود المفاوضة قد عادت الاسبوع الماضي الى عواصم بلدانها من اجل التشاور.

واعلن الفريق الايراني المفاوض منذ بداية المفاوضات، عن ثوابته المتمثلة في "تحقيق المصالح وقواعد الحوار وجدول الاعمال"؛ مؤكدا ان التوصل الى الاتفاق النهائي يعتمد على تحقيق هذه الاهداف.

وانطلاقا من هذا المبدأ تواصل الجمهورية الاسلامية العمل على تحقيق اتفاق جيد في اقصر وقت ممكن، ومن دون التعجيل في مسار المفاوضات او تغيير ثوابتها تأثرا بالمهل الزمنية المزيفة.

انتهى ** ح ع