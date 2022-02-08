٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٩:١١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84644167
٠ Persons

سمات

باقري كني يجري مباحثات بفيينا مع رئيس الفريق الصيني المفاوض

باقري كني يجري مباحثات بفيينا مع رئيس الفريق الصيني المفاوض

طهران / 8 كانون الثاني / يناير / ارنا – التقى رئيس الفريق الايراني المشارك في مفاوضات فيينا حول الغاء الحظر "علي باقري كني"، مساء اليوم الثلاثاء في فيينا، نظيره الصيني.

و وصل "باقري كني"، فجر اليوم الى عاصمة النمسا، لاستئناف الجولة الثامنة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 مع التركيز على الغاء الحظر الظالم.

وفي اول لقاء له بفندق كوبورغ الثلاثاء، تباحث رئيس الفريق الايراني المفاوض مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا"، كما التقى رئيس الوفد الروسي المفاوض "ميخائيل اوليانوف".

وبدات الجولة الثامنة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 مع التركيز على الغاء الحظر الظالم، في 27 كانون الاول 2021؛ وكانت الوفود المفاوضة قد عادت الاسبوع الماضي الى عواصم بلدانها من اجل التشاور.

واعلن الفريق الايراني المفاوض منذ بداية المفاوضات، عن ثوابته المتمثلة في "تحقيق المصالح وقواعد الحوار وجدول الاعمال"؛ مؤكدا ان التوصل الى الاتفاق النهائي يعتمد على تحقيق هذه الاهداف.  

وانطلاقا من هذا المبدأ تواصل الجمهورية الاسلامية العمل على تحقيق اتفاق جيد في اقصر وقت ممكن، ومن دون التعجيل في مسار المفاوضات او تغيير ثوابتها تأثرا بالمهل الزمنية المزيفة.

انتهى ** ح ع 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha