اسلامي: قادرون على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب بسهولة

جاء ذلك في حوار اجراه التلفزيون الايراني مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية مساء السبت تحدث خلاله عن احدث المنجزات في مجال الطاقة النووية في البلاد.

واوضح بان الخطوة الاولى التي تم اتخاذها هي القيام بالدراسات والتخطيط للتقدم بتاثير هذه التكنولوجيا عن طريق التشعيع في كل المجالات خاصة الزراعية والمواد الغذائية والصناعية وقال: لقد تمكنا من تحديد 12 منطقة في البلاد للتشعيع عبر انجاز دراسات في وزارة الجهاد الزراعي ووزارة الطرق واعمار المدن وامامنا الان تنفيذ 12 قطبا صناعيا للتشعيع بمشاركة شركات معرفية وراغبة بالاستثمار في هذا المجال.

وصرح بان الخطوة الثانية تمثلت بدعوة الصناعات الغذائية والزراعية الكبيرة لتعريف مكانة واداء التشعيع الذي يمكن ان تكون له تاثيرات اقتصادية في هذه الصناعة واضاف: انه في الخطوة الثالثة بدأنا عملية التوطين بسرعة عالية وفي ظل النهضة التي بدات في المنظمة للتوطين فقد جعلنا اجهزة جديدة في جدول الاعمال.

وقال: هنالك في الوقت الحاضر نحو 200 مركز للطب النووي في البلاد تستفيد من الادوية المشعة المنتجة من قبل منظمة الطاقة الذرية ويتلقى الخدمات عن هذا الطريق نحو 1 مليون مريض سنويا بواسطة المراكز العلاجية.

*مفاعل طهران مفاعل ابحاثي

واكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بان مفاعل طهران هو مفاعل ابحاثي ولا استخدامات له سوى الاغراض الانسانية وقال: ان الوقود النووي المستخدم في مفاعل طهران هو بنسبة 20 بالمائة وكانوا قد منعونا من انتاج وقود مخصب بنسبة اعلى من 3.67 بالمائة ووعدوا بان يزودوننا بالوقود اللازم لكنهم لم يفوا بذلك وقد تمكنا في ظل الثقة بالنفس من انتاجه وبامكاننا اليوم انتاج الوقود بمختلف النسب بسهولة.

يتبع