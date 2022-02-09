ایران وفنلندا تؤكدان على ضرورة مواجهة الإرهاب

والتقى غريب أبادي، اليوم الاربعاء، "فروم امس بركر" وقدم شرحا حول سياسات الجمهورية الإسلامية الايرانية في مجال حقوق الإنسان والدبلوماسية القضائية.

وأعلن استعداد طهران للتعاون مع فلندا في المجالين القضائي والقانوني.

وانتقد غريب أبادي، تسييس حقوق الانسان وتطبيق المعايير المزدوجة تجاهها معربا عن اسفه لاستغلال بعض الدول موضوع حقوق الإنسان كأداة سياسية ضد دول أخرى.

من جانبها أعربت "فروم امس بركر" عن تقديرها لدعم إيران لعضوية فنلندا في مجلس حقوق الإنسان، ورحبت بتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات التي تخص القانون والقضاء.

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