شمخاني: واشنطن لا يمكنها أن تضيع حقوقنا بسبب خلافاتها الداخلية

وكتب شمخاني في تغريدة على تويتر اليوم الاربعاء: "تظهر الاصوات التي تسمع من الادارة الامريكية، عدم وجود الانسجام اللازم في هذا البلد لاتخاذ قرار سياسي يدفع المفاوضات نحو الامام".

واضاف في تغريدته : "لا يمكن للحكومة الامريكية أن تدفع ثمن نزاعاتها الداخلية بانتهاك الحقوق القانونية لإيران.



ويوم امس الثلاثاء، وجهت مجموعة من 33 عضوا جمهوريا في الكونغرس الأميركي، يقودها السيناتور، تيد كروز، رسالة للرئيس، جو بايدن، يدعون فيها إلى الحصول على موافقة مجلس الشيوخ قبل عقد أي اتفاق نووي مع إيران، محذرين من أنهم سيستخدمون كل ما لديهم من قوة لمنع أي خطوة قد تقدم عليها الإدارة من دون الأخذ برأيهم.

وانتقد الأعضاء الجمهوريون التقدم الذي أحرزته إيران في برنامجها النووي، ورحبوا بالقرارات والعقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على ايران عقب انسحاب ادارته من الاتفاق النووي عام 2018.

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