شاهد/ازاحة الستار عن أحدث إنجاز استراتيجي للأسلحة الإيرانية

وحضر مراسم أزاحة الستار عن صاروخ "خيبرشكن" الإستراتيجي، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري خلال تفقده احدى قواعد صواريخ أرض - أرض التابعة لقوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة.

ويضيف هذا الصاروخ بكفاءته الكثير من القوة لمنظومة صواريخ القوات الجوية لحرس الثورة الاسلامية.

ويعتبر "خيبرشكن" ضمن منجزات الجيل الثالث من الصواريخ بعيدة المدى التابعة لحرس الثورة، يعمل وصاروخ على الوقود الصلب.

ومن خصائصه ان لديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي في مرحلة الهبوط.

كما قلل تصميمه الأمثل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث مقارنة بالعينات المماثلة وتقليل وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس.

وتعتبر الخفة الشديدة والسرعة في إصابة الأهداف في نطاق الف و 450 كيلومتراً من القدرات الأخرى لهذا الصاروخ.

وهذا الصاروخ من انتاج محلي مائة بالمائة على يد المتخصصين في سلاح الجو التابع لحرس الثورة الإيراني.

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