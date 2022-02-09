العميد حاجى زاده: صاروخ خيبر شكن قادر على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي

وقال حاجي زاده خلال مراسم ازاحة الستار عن صاروخ خيبر شكن، اليوم الاربعاء، ان هذا الصاروخ قادر على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي ملفتا ان تصميمه الأمثل قلل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث وتقليل وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس.

واضاف: إن صاروخ خيبرشكن هو أحد صواريخ الجيل الثالث لحرس الثورة الذي يعمل على الوقود الصلب ويتميز بسهولة الاستخدام نظرًا لوزنه المنخفض ويتميز ايضا بالخفة الشديدة والسرعة في إصابة الأهداف.

وقال حاجي زاده، تم تصميم وانتاج هذا الصاروخ على يد المتخصصين في سلاح الجو التابع لحرس الثورة الإسلامية وهو محلي الصنع مائة بالمائة.

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