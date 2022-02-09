وزير الصناعة يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مسقط

واشار فاطمي امين، في لقاء مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان "فهد بن محمود آل سعيد" الى العلاقات السياسة الجيدة جدا بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنميتها بين طهران وسلطنة عمان.

من جانبه، اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني "فهد بن محمود آل سعيد" خلال الاجتماع، إن تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية أمر استراتيجي لبلاده.

وأعرب عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية عن اللقاءات بين الجانبين في مسقط،مشيدا بجهود الجانب الإيراني في تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق، التقى وزير الصناعة والتعدين والتجارة فاطمي أمين بوزراء الخارجية والصناعة والتجارة وتنمية الاستثمار ووزير الصحة العماني لبحث تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

يذكر ان الاجتماع التاسع عشر للجنة التعاون الاقتصادي بين ايران وعمان بدا اعماله في العاصمة العمانية مسقط أمس الثلاثاء، لبحث سبل توقيع 11 مذكرة للتعاون الثنائي، وزيادة الصادرات الايرانية بواقع 10 في المئة الى عمان واستخدام الطاقات المتوفرة في السلطنة لترانزيت البضائع الايرانية الى سائر البلدان.

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