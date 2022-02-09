الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 116 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاربعاء الى 133 الف و164 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 39 الفا و 85 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و696 الاف 927 شحصا.

وأضافت أن الفين و 853 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و215 الفا و 909 اشخاص لغاية الآن.

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