٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٥:٣٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84645459
٠ Persons

سمات

امير عبداللهيان يزيح الستار عن وثيقة الدفاع المدني الشاملة لوزارة الخارجية

امير عبداللهيان يزيح الستار عن وثيقة الدفاع المدني الشاملة لوزارة الخارجية

طهران / 9 شباط / فبراير / ارنا - قام وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" اليوم الاربعاء، بإزاحة الستار عن وثيقة الدفاع المدني الشاملة لوزارة الخارجية، بقسميها المادي والوثائقي.

جاء ذلك على هامش زيارة "امير عبداللهيان" التفقدية، اليوم، لمعرض الدفاع المدني الذي نظمته وزارة الخارجية لاول مرة.

واعرب وزير الخارجية عن تقديره، في تصريح على هامش الزيارة، لمبادرة تنظيم المعرض، الذي وصفها دافعا مفيدا ومؤثرا للنهوض بالمستوى المعرفي لدى العاملين بوزارة الخارجية والدبلوماسيين الايرانيين.

يذكر ان معرض الدفاع المدني لوزارة الخارجية، يعرض عددا من الاجهزة ذات الصلة والمنتجة لدى الشركات المعرفية الايرانية؛ بما في ذلك اجهزة اختبار التلوث البيئي واجهزة تطهير الرسائل والمخطوطات والملابس ملابس والأغراض الشخصية واجهزة الكشف عن الاجسام الطائرة الصغيرة وتدميرها، فضلا عن الكتب والاصدارات المختصة بهذا المجال.

انتهى ** ح ع 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha