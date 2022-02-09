امير عبداللهيان يزيح الستار عن وثيقة الدفاع المدني الشاملة لوزارة الخارجية

جاء ذلك على هامش زيارة "امير عبداللهيان" التفقدية، اليوم، لمعرض الدفاع المدني الذي نظمته وزارة الخارجية لاول مرة.

واعرب وزير الخارجية عن تقديره، في تصريح على هامش الزيارة، لمبادرة تنظيم المعرض، الذي وصفها دافعا مفيدا ومؤثرا للنهوض بالمستوى المعرفي لدى العاملين بوزارة الخارجية والدبلوماسيين الايرانيين.

يذكر ان معرض الدفاع المدني لوزارة الخارجية، يعرض عددا من الاجهزة ذات الصلة والمنتجة لدى الشركات المعرفية الايرانية؛ بما في ذلك اجهزة اختبار التلوث البيئي واجهزة تطهير الرسائل والمخطوطات والملابس ملابس والأغراض الشخصية واجهزة الكشف عن الاجسام الطائرة الصغيرة وتدميرها، فضلا عن الكتب والاصدارات المختصة بهذا المجال.

انتهى ** ح ع