وزير الصناعة الايراني: يمكن رفع العلاقات الاقتصادية مع سلطنة عمان الى أكثر من مليار دولار

وقال فاطمي امین، ‎في تصريحه للصحفيين الاربعاء على هامش زيارته مسقط: إن سلطنة عمان دولة جارة تحظى باهتمام خاص من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار الى العلاقات الواسعة بين البلدين، واضاف: ان معظم العلاقات بين البلدين كانت ذات طابع ثقافي وسياسي وينبغي تنمية العلاقات بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية.

ونوه الى ان السفير الايراني اتخذ خطوات جيدة في هذه المجالات كما ان زيارة الوفد الايراني تضمنت لقاءات جيدة مع المسؤولين العمانيين.

واشار الى لقائه وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات ووزير الصحة ووزير الخارجية ومساعد رئيس وزراء عمان في شؤون مجلس الوزراء كما سيلتقي محافظ البنك المركزي.

ولفت الى ان انه تم هذه اللقاءات التباحث في شؤون تعزيز التعاون على مختلف الاصعدة ومنها تنمية الخطوط الملاحية والاتصالات بين الموانئ والاستثمارات المشتركة المتبادلة وغيرها.

واشار الى ان فريقا يضم ممثلين عن 10 شركات ايرانية مرموقة صحبه خلال الزيارة حيث ثمة فرص استثمارية في عمان بمجالات تصنيع الادوية والمواد الغذائية والمعدات المنزلية والتي حظيت بترحيب الجانب العماني.

ونوه فاطمي امين الى ان المحادثات تناولت ايضا التجارة التفضيلية وبالامكان رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى ما يفوق مليار دولار سنويا.

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