مسؤول ايراني: 5 ملايين و 800 الف شخص بانتظار حج العمرة

وقال حسيني في تصريحه خلال اجتماع عقد بحضور مدراء المنظمة ورئيسها السابق علي رضا رشيديان: هنالك نحو 5 ملايين و 800 الف مواطن في البلاد بانتظار حج العمرة كما هنالك عدد كبير من المواطنين الراغبين باداء الزيارة للعتبات المقدسة في العراق وسوريا حيث ينبغي اجراء تخطيط مناسب لهم.

واشار رئيس منظمة الحج والزيارة الى حج التمتع القادم واضاف: في حال استئناف حج التمتع بعد توقف دام عامين بسبب تفشي فيروس كورونا ودعت السعودية الدول لابرام اتفاقيات معها ينبغي ان ناخذ بنظر الاعتبار ونخطط لجميع السيناريوهات حول عدد الحجاج وكيفية الايفاد.

انتهى ** 2342