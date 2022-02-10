نائب رئيس الجمهورية يؤكد على جهوزية المؤسسات والقوات المسلحة حتى قطع سلسلة تفشي اوميكرون

وقال مخبر في تصريحه الاربعاء خلال اجتماع رؤساء اللجان التخصصية لمكافحة فيروس كورونا: انه على المؤسسات العامة والقوات المسلحة ان تاخذ بنظر الاعتبار الجهوزية اللازمة لدعم وزارة الصحة والكوادر العلاجية عند الحاجة حتى قطع سلسلة تفشي الفيروس المتحور اوميكرون.

وفي هذا الاجتماع الذي حضره وزراء "الصحة والعلاج والتعليم الطبي" و"الثقافة والارشاد الاسلامي" و"التربية والتعليم" وسائر المسؤولين المعنيين، قدمت وزارة الصحة تقريرا عن احدث الاوضاع حول تفشي فيروس كورونا وعدد الراقدين في المستشفيات والوفيات الناجمة عن تفشي متحور اوميكرون وعملية التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس.

واشارت الوزارة الى اوضاع المستشفيات في ذروة الموجة السادسة والاوضاع الراهنة لاسرة المستشفيات وعدد الاسرة للمرضى المصابين بفيروس كورونا واحتياجات المستشفيات في محافظات البلاد خاصة خلال تفشي المتحور اوميكرون.

واكد الاعضاء الحاضرون في الاجتماع على تخصيص الاعتمادات اللازمة لمعالجة النقص في اسرة المستشفيات خاصة منذ تفشي المتحور الجديد اوميكرون.

وتم خلال الاجتماع البحث في اوضاع عملية التطعيم بلقاح كورونا في البلاد خاصة التطعيم بالجرعة المعززة بين الفئات المستهدفة والافراد تحت 18 عاما وجرت مناقشة مقترحات اللجنة العلمية.

واعلن في الاجتماع بان وتيرة الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا في الافراد غير المطعمين تبلغ 10 اضعاف الذين اكملوا عملية التطعيم، لذا من الضروري ان يبادر الافراد الذين لم يتلقوا اللقاح، للتطعيم من اجل سلامة المجتمع وعدم خلق المشاكل لسائر الافراد.

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