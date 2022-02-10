وزير النفط الايراني: توقيع 7 عقود لتطوير الحقول الغازية بقيمة 4.5 مليار دولار

وفي حديثه خلال مراسم تدشين عدة مشاريع غازية وبتروكيمياوية الاربعاء برعاية الرئيس الايراني، قال أوجي: ان تنفيذ مشروع تبادل الغاز بين تركمنستان وجمهورية اذربيجان عبر ايران ساهم في استقرار توزيع الغاز في شمال شرق البلاد.

وأضاف: من خلال عمليات الصيانة والتأهيل للمصافي وخطوط النقل وكذلك بتطبيق بعض الاساليب، لم نواجه اي قطع للغاز في أي من المحافظات والمدن بالبلاد.

وأشار وزير النفط الى الخطط بعيدة الامد للوزارة بغية زيادة انتاج الغاز، وأعلن انه تم التوقيع على 7 عقود مع شركات داخلية وأجنبية بقيمة 4.5 مليار دولار لتطوير حقول الغاز، وقد بدأت عملياتها التنفيذية، قال: تم اتخاذ اجراءات جيدة لجمع الغازات المصاحبة والذي سيعزز انتاج الغاز في البلاد.

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