رئيسي: نهجنا في العلاقات مع العالم يعتمد على الاستراتيجية

واضاف رئيس الجمهورية اليوم الخميس في مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية، ان سياسة الخارجية للحكومة منذ بدء عملها قائمة على المبادئ والقيم الواردة في الدستور والمستمدة من توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وشدد بالقول ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد دوما ان سياستها المبدئية تتمثل في تعزيز علاقات حسن الجوار وبناء الثقة واجراء الحوار مع دول الجوار وتعتقد ان استتباب الامن المستدام في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال التعاون و ارساء السلام.

واضاف ان نهجنا في اقامة العلاقات مع دول العالم سيما دول الجوار ليس مسألة تكتيكية بل هو مسألة استراتيجية ونؤمن بهذا النهج معربا عن امله بان التعاون مع دول الجوار يخدم مصالح دول المنطقة اكثر فاكثر.

يتبع**1110