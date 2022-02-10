١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٤:٠٥ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84646482
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كرة القدم الإيرانية تحتل المرتبة الأولى في آسيا

كرة القدم الإيرانية تحتل المرتبة الأولى في آسيا

طهران/ 10 شباط/فبراير/ارنا- احتل المنتخب الإيراني لکرة القدم المرتبة 21 في العالم والأولى في آسيا.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أحدث ترتيب للمنتخبات العالمية لكرة القدم مما احتل فیه المنتخب الإيراني المرتبة 21 عالميا والأول في آسيا برصيد 1572.89 نقطة.

ویأتي ترتيب أفضل 10 فرق في العالم على النحو التالي:

1- بلجيكا 1828.45 نقطة
2- البرازيل 1823.42 نقطة
3- فرنسا 1786.15 نقطة
4- الأرجنتين 1726.99 نقطة
5- إنجلترا 1755.52 نقطة
6- إيطاليا 1740.77 نقطة
7- أسبانيا 1704.55 نقطة
8- البرتغال 1660.25 نقطة
9- الدنمارك 1654.54 نقطة
10- هولندا 1653.73 نقطة

ترتيب أفضل 5 فرق في آسيا
1- إيران 1572.89 نقطة .

2- اليابان 1589.42 نقطة.
3- كوريا الجنوبية 1522.85 نقطة.

4- أستراليا 1486.86 نقطة.

5- قطر 1437.91 نقطة.

انتهى**3276

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