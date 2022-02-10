كرة القدم الإيرانية تحتل المرتبة الأولى في آسيا

طهران/10 شباط/فبراير/ارنا- اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي "علي شمخاني" ان الشعب الايراني الذي ناضل على مدى 43 عاما في مختلف الجبهات العسكرية والعلمية والثقافية، عصي على الهزيمة.