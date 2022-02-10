عقدة المفاوضات في فيينا تكمن في اسلوب الغرب الابتزازي

وبعد مرور نحو عشرة شهور من بدء المفاوضات في فيينا تعتبر مواقف الاطراف الغربية المشاركة فيها القائمة على انتزاع التنازلات من ايران العامل الاساس في ابطاء وتيرة المفاوضات.

وحضر الوفد الايراني مفاوضات فيينا بهدف التوصل الى اتفاق نهائي إلا انه يبدو ان الطرف الغربي ليس جادا لاتخاذ خطوات جادة لتوصل الى الاتفاق.

وبدات الجولة الثامنة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 مع التركيز على الغاء الحظر الظالم، في 27 كانون الاول 2021؛ وكانت الوفود المفاوضة قد عادت الاسبوع الماضي الى عواصم بلدانها من اجل التشاور.

واعلن الفريق الايراني المفاوض منذ بداية المفاوضات، عن ثوابته المتمثلة في "تحقيق المصالح وقواعد الحوار وجدول الاعمال"؛ مؤكدا ان التوصل الى الاتفاق النهائي يعتمد على تحقيق هذه الاهداف.

وانطلاقا من هذا المبدأ تواصل الجمهورية الاسلامية العمل على تحقيق اتفاق جيد في اقصر وقت ممكن، ومن دون التعجيل في مسار المفاوضات او تغيير ثوابتها تأثرا بالمهل الزمنية المزيفة.

الالتزام بالقوانين الدولية هو المفتاح الرئيسي للتوصل الى الاتفاق النهائي في فيينا

وبينما وصلت المفاوضات في فيينا الى منعطفا حساسا ومعقدا وبدأت حرب الاردات تحاول الوفود المشاركة التوصل الى اجماع حول ما تباحث حوله لحد الان.

وفي السياق اعلن رئيس الوفد الروسي المشارك في مفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة 4+1، "ميخائيل اوليانوف"، عن مباحثاته اليوم الاربعاء مع ممثل الاتحاد الاوروبي "انريكي مورا"، واتفاق الجانبين على ضرورة التسريع بتويرة المفاوضات والبحث عن مبادرات لحل القضايا العالقة وبالتالي احياء الاتفاق النووي.

والملفت ان المفاوضات الحالية تجري في اجواء يخيم عليها انعدام الثقة تجاه وعود الاطراف الغربية فيما ان الجمهورية الاسلامية لايرانية اكدت على ضرورة قيام الطرف الغربي باتخاذ خطوات ملموسة على ارض الواقع للتوصل الى اتفاق نهائي ومن البديهي ان الوفد المفاوض الايراني يشك في مدى جدية الطرف الغربي في المفاوضات.

ويؤكد الوفد المفاوض الايراني انه على الغرب ان يقوم باعادة بناء الثقة كما على واشنطن أن تدرك ان اطالة امد المفاوضات والاعلان عن عدم الالتزام بتنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) يعني تجاهل القوانين الدولية وانتهاكها ولتدرك ايضا ان الاستمرار في نهجها الاحادي هو السبب الرئيسي وراء عدم الثقة بها.

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