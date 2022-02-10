١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٩:٣٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84646858
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لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية...

قائد الثورة يوافق على عفو او تخفيف العقوبة عن 3388 محكوما

قائد الثورة يوافق على عفو او تخفيف العقوبة عن 3388 محكوما

طهران / 10 شباط/فبراير/ارنا- وافق قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي على عفو او تخفيف العقوبة عن 3388 من المحكومين من قبل المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري والتعزيرات الحكومية.

وجاءت موافقة سماحة القائد على عفو او تخفيف العقوبة عن هؤلاء المحكومين لمناسبة الذكرى العطرة الـ 43 للانتصار العظيم للثورة الاسلامية المجيدة في ايران.

وكان رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي قد رفع رسالة الى قائد الثورة الاسلامية، على اعتاب ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، اقترح فيها عفو او تخفيف او تبديل العقوبة المفروضة على 3388 من المحكومين الذين توفرت لديهم الشروط اللازمة في دائرة العفو التابعة للسلطة القضائية.

ووافق سماحة القائد على هذا الاقتراح وفقا للبند 11 من المادة 110 من الدستور.

انتهى ** 2342

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