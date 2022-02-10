وزير الخارجية الايراني يتلقى برقيات تهنئة من العديد من نظرائه في دول العالم

ولغاية الان تلقى الوزير امير عبداللهيان برقيات التهنئة من وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف والصين وانغ يي وسوريا فيصل المقداد واليابان هاياشي يوشيماسا وسويسرا ایغنازیو کاسیس وباكستان شاه محمود قريشي ورومانيا بوغدان ايورسکو وكوريا الشمالية ري سون غون وطاجيكستان سراج الدین مهرالدین واوزبكستان عبدالعزیز کامل اف وجمهورية اذربيجان جیحون بایراموف وبيلاروسيا فلادیمیر ماکي واستونيا ایوا ماریا لییمِتس وقرغيزيا روسلان کازاکبایف وتركيا مولود تشاووش اوغلو وبولندا زبیغنیو رايو.
واشار وزراء خارجية هذه الدول الى العلاقات الودية والوثيقة التي تربط بلدانهم بالجمهورية الاسلامية الايرانية واعربوا عن املهم في الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية بالمزيد من تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتعزيز التعاون في الاصعدة الدولية.
انتهى ** 2342
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