وزير الخارجية الايراني يتلقى برقيات تهنئة من العديد من نظرائه في دول العالم

طهران/ 10شباط/فبراير/ارنا- بينما وصلت مفاوضات الغاء الحظر في فيينا الى مرحلة سياسية حساسة يبدو ان العقدة التي تحول دون التوصل الى الاتفاق وساهمت في اطالة امد المفاوضات هي اسلوب الغرب الابتزازي المتمثل في السعي وراء انتزاع التنازلات من ايران.