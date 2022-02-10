امیر عبداللهیان: ايران ستطور علاقاتها المتوازنة والجيدة مع افريقيا واميركا اللاتينية واوروبا

جاء ذلك في تصريح ادلى به امير عبداللهيان خلال اجتماعه الخميس عن طريق الفيديوكونفرانس بجميع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الايرانية في الخارج وبحضور مساعدي الوزير والمدراء العامين بالوزارة.

وبعد الاستماع الى وجهات نظر عدد من السفراء استعرض امير عبداللهيان احدث التطورات المتعلقة بالسياسة الخارجية للبلاد.

وفي الاشارة الى البرامج المتطورة لحكومة السيد ابراهيم رئيسي، اعتبر السياسة الخارجية المتوازنة والدبلوماسية الفاعلة والتعامل الذكي في اطار حركة الجهاز الدبلوماسي في تنظيم العلاقات الخارجية بانها تاتي في سياق حفظ وصون القيم الاصيلة للثورة الاسلامية وتوفير المصالح القصوى للشعب الايراني العظيم.

ونوه الى منجزات البلاد في مجال السياسة الخارجية خلال الاشهر الاخيرة ومنها توفير الحاجات الصحية العاجلة للمجتمع ودعم التطعيم على نطاق واسع، وطلب من رؤساء ممثليات البلاد في الخارج، في اطار سياسات الحكومة الجديدة والمهمات الموكلة لهم، بذل اقصى الجهود لتعميق وتطوير العلاقات الثنائية بين ايران والدول الاخرى وان يولوا اهتماما خاصا بشؤون الايرانيين في الخارج.

واكد وزير الخارجية الايراني ضرورة حضور رؤساء الممثليات الايرانية بين الرعايا الايرانيين في الخارج وان يتعرفوا عن كثب على مشاكلهم ويعملوا على معالجتها.

واضاف: رغم ان الجيران ومنطقة آسيا هم ضمن اولوياتنا الرئيسية في السياسة الخارجية للبلاد ولكن في الوقت ذاته فان الجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة على تطوير علاقاتها المتوازنة والجيدة مع سائر الدول ومنها افريقيا واميركا اللاتينية واوروبا.

كما تحدث وزير الخارجية عن احدث تطورات المفاوضات النووية لرفع الحظر عن ايران الجارية في فيينا.

انتهى ** 2342