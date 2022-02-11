جليلي: الاميركيون يعترفون انفسهم بالفشل الذريع لسياسة الضغوط القصوى

واشار جليلي، في تصريح للقناة الثانية في التلفزيون الايراني مساء الخميس، الى إن اميركا أعلنت ضغوطا قصوى على الشعب الإيراني حوالي ثلاث سنوات واضاف: العدو الذي قال إنه يمارس ضغوطا قصوى ، اعلن صراحة في شباط /فبراير إن هذه السياسة فشلت فشلا ذريعا.

وقال: ان الأعداء أنفسهم يقولون إننا لم نستطيع دفع إيران إلى الوراء بل إن انها تحركت إلى الأمام ايضا، لذا فان هذا الحدث يعد صفحة ذهبية كبيرة اخرى تضاف الى انتصارات الشعب الايراني.

وصرح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بأن الشعب قام بدوره على أكمل وجه ، واليوم من واجب الاجهزة أن تخدم الشعب بأفضل طريقة ممكنة واضاف ان اعتراف العدو بالهزيمة فرصة تاريخية للتقدم.

واعتبر جليلي تحقيق القفزة بأنها ضرورة للبلاد لا خيارا ، مضيفا: اليوم يجب أن نكون يقظين لاستثمار الفرص التي اتيحت.

وقال: انه حينما هاجمت ايران قاعدة "عين الاسد" (ردا على اغتيال الشهيد سليماني) التزموا (الاميركيون) الصمت واضطروا للتعتيم على الاخبار المتعلقة بذلك، وهذا يعني انتصار الشعب الايراني.

واضاف جليلي: قبل 3 اعوام وعد الاميركيون بان ايران لن ترى الاحتفال بذكرى انتصار الثورة لذلك العام لكنهم الان يعلنون على لسان مسؤوليهم رسميا بانهم تلقوا هزيمة نكراء. هذه هي ثمرة جهود كل ابناء الشعب الايراني.

انتهى ** 2342