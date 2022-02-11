١١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٦:٤٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84647002
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في برقية تهنئة لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية...

وزير خارجية كرواتيا يؤكد على تطوير العلاقات الودية مع ايران

وزير خارجية كرواتيا يؤكد على تطوير العلاقات الودية مع ايران

بلغراد / 11 شباط/فبراير/ارنا- اكد وزير خارجية كرواتيا غردان غرليتش رادمان على تطوير العلاقات الودية بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية.

جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها وزير خارجية كرواتيا لنظيره الايراني حسين امير عبداللهيان الخميس لمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وكتب غرليتش في برقية التهنئة: هذا العام هو عام مميز لبلدينا، لاننا نحتفل فيه بالذكرى الـ 30 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بيننا.

واضاف: لقد واجه كلا البلدين وكذلك العالم كله الظروف الطارئة التي اثرت على حياة مواطنينا واقتصادنا.

وقال: انني على ثقة باننا لا يمكننا فقط التغلب على جميع العقبات بل يمكننا ايضا تطوير علاقاتنا الودية لمصلحة البلدين والشعبين.

انتهى ** 2342

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