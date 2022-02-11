النائب ذو النوري: التوصل الى اتفاق نهائي في فيينا بات قريبا

وقال ذوالنوري في تصريح له مساء الخميس: بالنظر إلى الظروف الداخلية في إيران والولايات المتحدة، فان كلا البلدين يسعيان حاليا للوصول الى اتفاق نهائي في فيينا.

وأضاف: رغم أن اقتصاد بلادنا مرتبط بصورة ما بمسألة الاتفاق وان إيران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق، لكنها في نفس الوقت لديها خططها في حال عدم التوصل الى اتفاق.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: ان انتخابات الكونغرس المقبلة وتراجع شعبية بايدن ووجود ثغرات في الاتفاق النووي هي من بين القضايا التي تدفع الولايات المتحدة الى الاسراع في التوصل الى اتفاق نهائي حول الاتفاق النووي.

وأضاف: مع مبادرة خطة العمل الإستراتيجية لالغاء اجراءات الحظر النووية وتخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 60٪ ، فإن موقف المفاوضين الايرانيين بات قويا، والأطراف الغربية اضطرت للتنازل والعودة إلى طاولة المفاوضات.

واشار الى أهمية زيادة التخصيب من 4.2 في المائة إلى 60 في المائة وقال: عندما تكون مواقف الحكومة والبرلمان مشتركة بشأن القضايا المتعلقة بالمفاوضات النووية ، سيضطر العدو إلى إحياء الاتفاق النووي وإذا دخل الغرب في المفاوضات اليوم فذلك بسبب قلقه من ارتفاع معدل التخصيب.

وفي إشارة إلى محادثات فيينا وأهمية إحياء الاتفاق النووي وجهود البرلمان لاستئناف الاتفاق النووي قال : ان الحكومة الحالية لم تربط كل امورها بالاتفاق النووي، وفيما لو فشلت هذه المفاوضات فلن يكون هناك ضغط اقتصادي إضافي على الشعب في ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة.

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