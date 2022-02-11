أمير عبد اللهيان:المثل العليا للثورة الإسلامية تقود سياستنا الخارجية

وكتب أمير عبد اللهيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة باللغة الانجليزية : "تشرفت بمرافقة رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي في استضافة السفراء الأجانب في الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية في ايران"

وشدد وزير الخارجية في تغريدته على ان المثل العليا للثورة الإسلامية ستظل تقود السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويصادف اليوم الجمعة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

ووفقاً لتوجيهات الجهات المسؤولة ستقام بهذه المناسبة مسيرات بالسيارات والدراجات النارية، وذلك التزاما بالتوصيات الصحية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

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