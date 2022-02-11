١١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٨:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84647027
٠ Persons

أمير عبد اللهيان:المثل العليا للثورة الإسلامية تقود سياستنا الخارجية

أمير عبد اللهيان:المثل العليا للثورة الإسلامية تقود سياستنا الخارجية

طهران/11 شباط/فبراير/ارنا-اكد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ان المثل العليا للثورة الإسلامية ستظل تقود السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكتب أمير عبد اللهيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة باللغة الانجليزية : "تشرفت بمرافقة رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي في استضافة السفراء الأجانب في الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية في ايران"

وشدد وزير الخارجية في تغريدته على ان المثل العليا للثورة الإسلامية ستظل تقود السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويصادف اليوم الجمعة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

ووفقاً لتوجيهات الجهات المسؤولة ستقام بهذه المناسبة مسيرات بالسيارات والدراجات النارية، وذلك التزاما بالتوصيات الصحية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

انتهى 1049

تعليقك

You are replying to: .
captcha