انطلاق مسيرات احياء الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

ولم تمنع جائحة كورونا الإيرانيين من الاحتفال، حيث قامت مسيرات راجلة في بعض المدن بشكل محدود بالالتزام بكافة التعليمات الصحية بقرار من السلطات وفي المدن الاخرى بالسيارات والدراجات النارية وذلك التزاما بالتوصيات الصحية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وانطلقت المسيرات في حوالي الف و 500 مدينة وأكثر من 3 الاف قرية في البلاد.

وفي طهران، تقيم المسيرات بالسيارات والدراجات النارية حيث تفرقت المسيرات عبر 12 مساراً لتجتمع كلها في ساحة "آزادي" حيث تقام مراسم الاحتفال في كل عام.

وشهدت ساحة آزادي في طهران مع بدأ الاحتفالات، عزف النشيد الوطني وتطاير البالونات الملونة والمؤثرات الخاصة، والعرض الجوي وقفز المظليين، وقامت المروحيات بنثر الزهور على المشاركين.

وستغطي وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية الاحتفالات عبر مراسليها ومصوريها المتواجدين في العاصمة طهران البالغ عددهم 200 شخصا وأكثر من 6 الاف و 300 صحفي ومصور من وسائل الاعلام الايرانية.

هذا وأطلق الشعب الإيراني في أنحاء البلاد هتافات "الله أكبر" ليل أمس في الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي (الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش)، كما ازدانت سماء البلاد بالألعاب النارية احتفاء بذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

وعبر ناشطون إيرانيون عن فرحتهم في هذا اليوم التاريخي على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمين وسم #الله_أكبر و#AllahuAkbar و#الثورة_الإسلامية.

انتهى** 1453