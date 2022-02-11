الرئيس الطاجيكي: نتطلع الى توسيع العلاقات مع إيران

وهنأ رحمان في البرقية رئيس الجمهورية والشعب الايراني بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية نيابة عن طاجيكستان حكومة وشعبا.

واعرب عن ارتياحه للإنجازات الكبيرة التي تحققت في التعاون الواسع بين البلدين، قائلا: نتطلع الى تطوير العلاقات في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وترعى روح التفاهم والثقة بينهما.

واضاف الرئيس الطاجيكي : إنني على ثقة أنه بالامكان تطوير العلاقات الطاجيكية الإيرانية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك في المستقبل بارادة الطرفين والجهود المشتركة والإجراءات البناءة واستخدام القدرات المتوفرة.

وأعرب رحمان في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات لاية الله رئيسي بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الايراني الصديق بمزيد النماء والرخاء.

كما هنأ وزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهرالدين في رسالة وجهها لنظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الايرانية، معربا عن تمنياته لوزير الخارجية والشعب الايراني بمزيد التقدم والازدهار.

انتهى** 1453