الرئيس الاذربيجاني يهنئ آية الله رئيسي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

و جاء في رسالة التهنئة للرئيس الاذربيجاني إلهام علييف : "عزيزي الرئيس ، بالنيابة عني و عن شعب جمهورية أذربيجان ، أهنئكم وجميع أبناء الشعب الايراني العزيز لحلول العيد الوطني للجمهورية الإسلامية الايرانية.

واضاف قائلا: العلاقات بين جمهورية أذربيجان والجمهورية الإسلامية الايرانية نابعة عن إرادة شعبي البلدين اللذين عاشا تاريخيا في بيئة ودية وحسن الجوار ولديهما قيم أخلاقية مشتركة و إننا نولي أهمية خاصة لعلاقاتنا الحكومية الدولية المبنية على مثل هذه الأسس المتينة.

واكد الرئيس الأذربيجاني :"من دواعي السرور أن علاقاتنا الثنائية تتطور في اتجاه تصاعدي. تتوفر المحادثات السياسية رفيعة المستوى والاجتماعات الدورية والوثائق الموقعة دفعة قوية لتعزيز تعاوننا. وخير مثال على ذلك هو توسيع تعاوننا في المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة والنقل وغيرها .ويسعدني أن أتذكركم اللقاء الذي عقد في عشق أباد في ظل ظروف من التفاهم المتبادل و أعتقد أن تبادل وجهات النظر والمناقشات التفصيلية التي أجريناها ستساعد في تطوير علاقتنا ودخول مرحلة نوعية جديدة."

وصرح أن العلاقات بين أذربيجان وإيران سوف تتطور وتتعزز من خلال الجهود المشتركة لصالح البلدين.

وتمنى علييف الصحة والنجاح في العمل والسلام والازدهار للشعب الإيراني .

انتهى** 1453